Владимирские железнодорожники за 10 месяцев вывезли 1,3 миллиона тонн грузов

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Как сообщает Горьковская железная дорога — филиал ОАО «РЖД», с начала года во Владимирской области количество загруженных в составы материалов составила около 1,3 миллионов тонн в общей сложности, что выше на 4,8 процента показателя этого же периода прошлого года.

Причем из этого количества 527 тысяч тонн пришлось на промышленное сырье и формовочные материалы, однако в целом этот показатель стал ниже, чем был в октябре 2021 года. На втором месте оказались строительные материалы, которых вывезли 308 тысяч тонн, что выше прошлогоднего показателя на 8 процентов.

На третьем месте оказались метизы — их погрузили 80 тысяч тонн. Четвертое место у лесных грузов, которых отправили 66 тысяч тонн. Пятое место заняли вещества, именуемые флюсами — их отправили 44 тысячи тонн, что стало выше прошлогоднего показателя на 22,5 процента. Наконец, на последнем месте следуют нефть и нефтепродукты — их из Владимирской области по железной дороге в течение года вывезли 17 тысяч тонн, что, однако, на 66,7 процентов больше показателя 2021 года.