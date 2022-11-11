Александр Авдеев рассказал о судьбе мобилизованных владимирцев из 346-го полка

Фото АВО.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев у себя в телеграм-канале написал об итогах своей проверки сообщений по мобилизованным владимирцам, служащим в 346-м полку.

"Из разных источников, в том числе от самих бойцов и их родных, знаем, что несколько человек покинули занятые позиции. Близкие беспокоятся. Утром коллеги встретились с мамами, жёнами, ответили на их вопросы. Первое: все покинувшие позиции живы, здоровы, находятся в расположении российских частей. Понятно, что кто-то быстро адаптировался к боевым условиям, а кому-то требуется время. Второе: оба наших полка, участвующих в СВО, действуют в штатном порядке, командиры на связи со всеми подразделениями, у бойцов есть и оружие, и припасы", написал глава региона.

Также Александр Авдеев отдельно рассказал о том, что мобилизованным поступает гуманитарная помощь от области. В начале этой недели в частности туда прибыл груз, в который входили генераторы, газовые горелки и баллоны и прочие бытовые вещи. 10 ноября подъехали печки, ещё 10 кубов доски.