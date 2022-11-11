Во Владимирской области 11 ноября 2022 года коронавирусом заболели 30 человек

. Фото: Иван МАКЕЕВ

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 11 ноября 2022 года лабораторно подтверждено 30 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи: 6 сл. в г.Владимире, 4 сл. в Муромском, 5 сл. в Ковровском, 1 сл. в Петушинском, 2 сл. в Кольчугинском, 1 сл. в Александровском, 1 сл. в Юрьев-Польском, 3 сл. в Гусь-Хрустальном, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в Киржачском, 2 сл. в Камешковском, 1 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Вязниковском, 1 сл. в Суздальском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 177129 случаев заболевания (49199 сл. в г. Владимире, 19155 сл. в Муромском, 20917 сл. в Ковровском, 6306 сл. в Петушинском, 8573 сл. в Кольчугинском, 10883 сл. в Александровском, 7197 сл. в Юрьев-Польском, 15673 сл. в Гусь-Хрустальном, 1723 сл. в Судогодском, 3551 сл. в Собинском, 1926 сл. в г. Радужный, 5768 сл. в Киржачском, 4025 сл. в Камешковском, 3261 сл. в Гороховецком, 4535 сл. в Меленковском, 5992 сл. в Вязниковском, 6157 сл. в Суздальском, 2288 сл. в Селивановском).