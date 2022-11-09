В Александровском районе депутаты выступили против мусороперегрузочной станции

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Как сообщил глава Александровского района Денис Кузнецов, ранее им были подготовлены и внесены на рассмотрение районного совета народных депутатов возражения по поводу внесения изменений в территориальную схему по обращению с отходами на территории Владимирской области.

Речь идет о том, что, согласно обновленной терсхеме, в Александровском районе должна появиться мусоросортировочный комплекс МСК «Александров-2» и мусороперегрузочная станция близ поселка Маяк Андреевского сельского поселения. Кроме того, в подготовленных возражениях речь идет еще и о третьем объекте — предприятия по переработке лома асфальта у деревни Марино Каринского сельского поселения.

Впрочем, для «МСК Александров-2» место еще не выбрано, а у Марино предприятие по сути уже начало действовать. Однако наибольшее неприятие у алкксандровцев вызвал пункт по строительству мусороперегрузочной станции.

В своих возражениях депутаты указали, что в связи с завозом московского мусора среди жителей Александровского района велики протестные настроения по поводу размещения каких бы то ни было предприятий по обработке отходов. Помимо прочего, категория земель, на которых планируется разместить объект, имеет другое назначение. Наконец, сами жители собрали 1730 подписей против строительства станции мусороперегрузки.

Депутаты поддержали текст возражений, и к итоговому документу прикрепили подписи жителей. Теперь их направят руководству региона. Кстати, кроме прочего, александровцы просят не пускать мусоровозы через районный центр.