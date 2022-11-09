В Кольчугино три человека эвакуированы и один спасен на пожаре в жилом доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, Центральный пункт пожарной связи Кольчугинского пожарно-спасательного гарнизона принял вызов на улицу Шмелева в 10.47.

Вскоре на место ЧП прибыло 13 сотрудников МЧС на шести пожарных машинах. К тому моменту в подъезде было полно дыма, так что на месте было сформировано звено газодымозащитников, которое отправилось на разведку, спасение людей и тушение.

Из квартир на первом этаже были эвакуированы три человека, еще одного мужчину спасли при помощи спасательного устройства, так как он не смог выбраться с пятого этажа. К счастью, никто из людей во время происшествия не погиб и не пострадал.

Оказалось, что в одной из квартир на первом этаже в отсутствие хозяев загорелся диван, который быстро потушили на площади 3 квадратных метра.

В настоящее время дознаватели МЧС приступили к установлению точной причины возгорания.