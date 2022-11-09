Во Владимирской области все федеральные трассы подготовлены к зиме

Фото: ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород"

Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва-Нижний Новгород», общая протяженность федеральных дорог на территории Владимирской области составляет 470 километров. Зимой в их уборке задействуют 70 комбинированных дорожных машин, 14 автогрейдеров, 22 экскаватора и погрузчика, три бульдозера, 34 трактора и другую технику - в общей сложности 170 машин, включая 24 автомобиля для подвоза рабочих и круглосуточное патрулирование участков.

Для отсыпки дорог заготовлено 62 тысячи тонн противогололедных материалов, которые распределили по 15 пескобазам, находящимся на расстоянии друг от друга в 60 километров.

Помимо прочего, на 11 производственных базах подготовлены пункты для стоянки машин, а также помещения для обогрева и отдыха.

Также в случае непредвиденных ситуаций можно позвонить по бесплатному круглосуточному телефону диспетчеров: 8-800-505-76-52.