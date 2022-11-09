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НовостиОбщество9 ноября 2022 6:15

Бывший омбудсмен Владимирской области Геннадий Прохорычев отправился в зону СВО

Он будет служить в медицинском батальоне
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Роман КОМОВ

Бывший омбудсмен Владимирской области Геннадий Прохорычев, который до сегодняшнего дня работал заместителем директора школы №22, отправился в зону проведения СВО.

- Буду служить в медицинском батальоне. Сейчас армии нужны психологи для работы в госпиталях с ранеными бойцами. Решение принято не спонтанно и не под эмоциональным фоном. Просто мой опыт и компетенции сейчас нужны там. Искренно благодарю всех за сотрудничество в интересах наших детей. Что-то получилось, что-то ещё ждёт своего часа. Не сомневаюсь, что впереди ещё много интересных свершений на благо Владимирской области. Не говорю прощайте, а говорю до новых встреч. Ещё много необходимо сделать, - написал Геннадий Прохорычев на своей странице ВКонтакте.