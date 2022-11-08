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НовостиПроисшествия8 ноября 2022 14:11

В Селивановском районе мужчина обвиняется в убийстве родственника

Преступление было совершено в ночь на 7 августа текущего года
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, на днях было завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства.

По версии следствия, в ночь на 7 августа несколько родственников пили дома спиртное, и в ходе застолья двое мужчин поссорились. Однако конфликт уладили, но когда женщины отправились спать, 39-летний обвиняемый подошел к одной из них и воткнул в шею нож. К счастью, рана оказалась не опасной — позже эксперты признали ее легким вредом здоровью.

После этого селивановец прошел к сидящему к нему спиной на пороге комнаты 48-летнему родственнику, которого не менее четырех раз ударил ножом в шею, отчего тот скончался.

Обвиняемый сбежал, но 11 августа был задержан и заключен под стражу.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Селивановский районный суд, куда оно поступило с утвержденным обвинительным заключением.