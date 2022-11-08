Во Владимире в ночь на 9 ноября станет холоднее в домах двух районов города

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает Владимирский филиал ПАО «Т Плюс», в связи с ремонтными работами, проводимыми в районе дома №24 по улице Верхне-Лыбедская, с 21.00 8 ноября до 8 часов утра 9 ноября трубы станут прохладнее в домах Октябрьского и Ленинского районов Владимира.

В списке числятся дома на 69 улицах, включая проспект Ленина, Дворянскую, Большую Московскую, Мира, Лакина, Балакирева, Горького и другие. С более точным списком можно ознакомиться здесь.

Кроме того, подачу тепла на это время вовсе прекратят в следующих домах:

Стрелецкая 20, 20а, 30а,32, 36а

Верхняя Дуброва 43

Нижняя Дуброва 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Тихонравова 1, 3, 3а, 4, 6, 8, 10, 12, 12а

Фатьянова 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28