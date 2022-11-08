В Лакинске полностью ликвидирован пожар на мебельном производстве

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщили в главном управлении МЧС России по Владимирской области, в 12.35 в городе Лакинске Собинского района на территории предприятия по производству мебели, расположенном на улице Мира, полностью завершена ликвидация пожара, случившегося около шести часов вечера 7 ноября.

Напомним — информация о пожаре поступила диспетчерам пожарной охраны в 17.38, а в 21.10 открытое горение удалось ликвидировать. Проливку закончили днем 8 ноября. Общая выгоревшая площадь составила 800 квадратных метров, никто из людей не пострадал. В ликвидации ЧП принимали участие несколько десятков пожарных.

Причина возгорания в настоящее время устанавливается дознавателями МЧС.