Во Владимирской области проверили готовность к зиме

Фото: администрация Владимирской области

Как сообщает администрация Владимирской области, регион активно готовится к прохождению зимнего периода. Одним из вопросов, поднимавшихся на совещании с участием руководства региона, был вопрос по содержанию дорог.

В нынешнем году на эти цели было закуплено 42 машины для городов и районов и 61 машина для ДСУ-3, отвечающего за региональные трассы. В целом на содержание дорог местного и регионального уровня планируется задействовать 446 различных машин, включая экскаваторы, тракторы, грейдеры, погрузчики, комбинированные дорожные машины и другие.

Техника должна быть полностью готова до 1 декабря, а до 15 декабря в регионе должны создать полный запас пескосоляной смеси и реагентов для посыпки дорог.

Что касается федеральных трасс, то они к прохождению зимы готовы полностью.