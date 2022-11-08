Во Владимирской области 158 одиноких пенсионеров и инвалидов получили приемную семью

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Во Владимирской области активно продвигается формат "приёмных семей" для граждан пожилого возраста и инвалидов. Как сообщили в администрации Владимирской области, в регионе создано уже 137 таких семей, в которых проживают 158 подопечных.

В «приёмную семью» принимаются одинокие или одиноко проживающие пожилые граждане и инвалиды, нуждающиеся в помощи в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности. Семьи получают ежемесячно вознаграждение в размере 9386 рублей за каждого подопечного. Тем, кто помогает инвалиду 1 группы платят 11733 рубля. Размер вознаграждения ежегодно индексируется.

Гражданам, решившим организовать «приёмную семью», необходимо обратиться в соответствующие комплексные центры. Их адреса и телефоны можно найти здесь. Процедура сбора документов стала проще: теперь тем, кто берет пенсионера или инвалида к себе, не надо предоставлять документы, подтверждающих отсутствие (наличие) родственных отношений (свидетельства о рождении, свидетельства о браке, свидетельства о расторжении брака).