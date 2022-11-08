В Коврове и Пакино снова запретили продавать алкоголь возле воинских частей

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев внес 7 ноября изменения в Постановление №679, суть которого сводится к запрете продажи алкоголя возле некоторых воинских частей во время проведения частичной мобилизации. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации областной администрации.

Суть изменений сводится к тому, что запрет на продажу алкоголя вновь введен, но только возле ряда воинских частей. Теперь запрещено продавать спиртное на территории поселка Пакино Ковровского района, а также на территории города Коврова, ограниченной: на севере и западе - рекой Клязьма (включая микрорайон Заречная Слободка), на востоке - лесом, на юге - Горьковской железной дорогой.

Постановление уже вступило в силу. И будет действовать до его отмены.