В Суздальском районе две женщины пострадали в столкновении микроавтобусов

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 8.00 на 34 километре автодороги «Владимир — Юрьев-Польский — Переславль-Залесский» 46-летний водитель микроавтобуса «Фольксваген Каравелла» не учел метеорологические условия и дорожную обстановку, в результате чего машина потеряла управление и выехала на встречную полосу.

На встречной полосе произошло столкновение со встречным микроавтобусом «Форд Транзит» под управлением 33-летнего мужчины.

В результате столкновения травмы получила пассажирка «Фольксвагена» 1978 года рождения, а также 18-летняя девушка, ехавшая в той же машине. Обеих врачи «скорой помощи» увезли в больницу.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.