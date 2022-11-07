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НовостиПроисшествия7 ноября 2022 14:06

В Суздальском районе две женщины пострадали в столкновении микроавтобусов

Авария с участием двух машин произошла утром 7 ноября
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 8.00 на 34 километре автодороги «Владимир — Юрьев-Польский — Переславль-Залесский» 46-летний водитель микроавтобуса «Фольксваген Каравелла» не учел метеорологические условия и дорожную обстановку, в результате чего машина потеряла управление и выехала на встречную полосу.

На встречной полосе произошло столкновение со встречным микроавтобусом «Форд Транзит» под управлением 33-летнего мужчины.

В результате столкновения травмы получила пассажирка «Фольксвагена» 1978 года рождения, а также 18-летняя девушка, ехавшая в той же машине. Обеих врачи «скорой помощи» увезли в больницу.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.