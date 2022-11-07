Ковровский ветеран Великой Отечественной войны отметил 100-летний юбилей

Фото со страницы Игоря Игошина в ВК.

Подполковник авиации, лётчик-истребитель, участник Великой Отечественной войны Григорий Павлович Белодед отметил 100-летний юбилей. Об этом на своей странице в ВК сообщил депутат Государственной Думы РФ от Владимирской области Игорь Игошин.

"Служил он в 423-м истребительном полку, вместе со всем нашим народом сражался за Победу и независимость Родины! На его счету множество боевых вылетов. Родина наградила его Орденом Красной Звезды, медалью за Победу над Германией, другими боевыми наградами", написал депутат.

Григорий Павлович живет в Коврове. По словам Игоря Игошина, Григорий Белодел в курсе сегодняшних событий, интересуется новостями. К сожалению, из-за того, что живет он на четвёртом этаже, ему трудно спуститься во двор.

"Но тем не менее, ветеран соорудил на балконе своей квартиры «наблюдательный пункт», где проводит много времени. Он полон чувства юмора, радуется каждому дню", написал Игорь Игошин.