Врачи Областного перинатального центра спасли жизнь пациентке с врастанием плаценты в стенку матки

фото департамента здравоохранения Владимирской области

Врачи Областного перинатального центра спасли жизнь пациентке с врастанием плаценты в стенку, сообщает облздрав.

Пациентка переехала во Владимир из столицы. На скрининге доктора выявили у беременной женщины сложную патологию - предлежание плаценты и врастание ее в стенку матки. Такая ситуация встречается довольно часто у женщин, неоднократно перенесших кесарево сечение. Пациентка из Москвы до наступления четвертой беременности трижды оперировалась.

Доктора решили пациентку госпитализировать, беременность удалось сохранить. Назначили операцию, где решили использовать аппарат для реинфузии крови типа Sell-sever. Он позволяет сохранить кровь пациента, теряемую во время операции.

Акушеры-гинекологи очень быстро сделали кесарево сечение, затем приступили к иссечению участка врастания и метропластике для сохранения матки и репродуктивной функции пациентки. Женщина и малыш остались живы.

Ежегодно Областной Перинатальный центр принимает 40 процентов всех родов области и около 80 процентов преждевременных родов региона. Каждые пятидесятые роды в центре осложняются акушерскими кровотечениями. За 10 месяцев оказана помощь при 74 кровотечениях при беременности, в родах и послеродовом периоде. В 27 случаях использовался аппарат для реинфузии крови.

- В этом году мы вошли в Систему Российского Регистра по врастанию плаценты. За 10 месяцев мы сделали 5 таких операций. Дистанционно консультировались в Центре Кулакова. Далее мы будем наблюдать этих женщин и смотреть отдаленные результаты их репродуктивного здоровья, - рассказала главный врач ОПЦ Надежда Туманова.