Владимирская школа №36 отметила юбилей

Фото с сайта администрации города Владимира.

3 ноября владимирская школа №36 отметила 45-летие — она открыла свои двери в 1977 году. Сегодня это одна из самых крупных по числу учащихся школ региона: в нынешнем учебном году в ней в 63 классах обучается 1705 человек.

Директор 36-й школы Елена Кувшинова напомнила, что за 45 лет учебное заведение подготовило около 5,5 тысяч выпускников. Из них 274 человека окончили школу с медалью, а 20 выпускников стали педагогами в своей родной школе.

Сегодня в школе трудятся 104 педагога. Трое из них отмечены званием «Заслуженный учитель РФ», 11 педагогов - отличники народного просвещения и почётные работники общего образования РФ. 12 учителей награждены Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ, 47 – Почётной грамотой департамента образования Владимирской области.

В 2000 году школа вошла в число 100 лучших школ России. С 2005 года школа семь раз становилась победителем и призером городских конкурсов, три раза — областного. В 2010 и 2018–2021 годах школа занимала 1 место в рейтинге школ города Владимира.