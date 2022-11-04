Во Владимирской области будут заморозки в ноябрьские праздники

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На этой неделе владимирцев ожидают трехдневные выходные из-за празднования дня народного единства 4 ноября. Но вот погода будет не самой праздничной. Синоптики из владимирского филиала ЦГМС обещают во Владимирской области заморозки и гололед в ближайшие выходные.

Итак, 5 ноября в 33 регионе будет облачно с прояснениями. Ночью местами ожидаются небольшие осадки (снег, дождь). Днем без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -5…0°С, днём -1…+4°С.

6 ноября будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -6…-1°С, днем 0…+5°С. 7 ноября осадки возможны лишь днем. Температура воздуха ночью -4…+1°С, днем 0…+5°С.