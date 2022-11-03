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НовостиПроисшествия3 ноября 2022 12:25

В Гусь-Хрустальном районе мужчина обвиняется в убийстве приятеля

Преступление было совершено во время совместного застолья
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: СУ СК России по Владимирской области

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, 1 ноября 47-летний местный житель вместе со своим знакомым пил спиртные напитки.

Через некоторое время между мужчинами случился конфликт, в результате которого обвиняемый нанес 28-летнему приятелю удар ножом. К сожалению, травма оказалась смертельной.

Сам задержанный причастность к преступлению отрицает. В настоящее время по ходатайству следователя он отправлен в следственный изолятор.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство», продолжается.