В Гусь-Хрустальном районе мужчина обвиняется в убийстве приятеля

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, 1 ноября 47-летний местный житель вместе со своим знакомым пил спиртные напитки.

Через некоторое время между мужчинами случился конфликт, в результате которого обвиняемый нанес 28-летнему приятелю удар ножом. К сожалению, травма оказалась смертельной.

Сам задержанный причастность к преступлению отрицает. В настоящее время по ходатайству следователя он отправлен в следственный изолятор.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство», продолжается.