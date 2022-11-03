Владимирская область доставила очередную партию гуманитарных грузов в зону СВО

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Администрация Владимирской области сообщила о доставке очередной партии гуманитарных грузов в зону СВО.

На позиции, в опорные пункты и тыловую зону мобилизованным доставлены и переданы 400 пар зимних берцев, 350 спальных мешков, лекарства, 20 компактных печек, 20 брезентовых палаток, 1250 сумок для магазинов, крепящихся на бронежилеты, газовые горелки и баллоны, насосы, инструменты, одноразовая посуда, чай, кофе, вода и сигареты.

"Бойцы передают большое спасибо всем неравнодушным жителям, которые сплотились вокруг важнейшей госзадачи, вокруг правого дела", сообщили в администрации региона, добавив, что теперь родные бойцов тоже могут отправлять им посылки адресно. Адрес полевой почты: В/ч п.п. 11048 (с указанием ФИО бойца).