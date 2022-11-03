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НовостиОбщество3 ноября 2022 8:42

Александровской больнице не поставили вовремя 70 медицинских кроватей

Нарушение вскрылось в ходе прокурорской проверки
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки соблюдения законности в сфере реализации нацпроекта «Здравоохранение» было установлено, что Александровская районная больница заключила договор с ООО «Альфа» на поставку 70 многофункциональных медицинских кроватей стоимостью более 6,9 миллиона рублей.

Тем не менее, в срок кровати доставлены не были, и по итогам проверки директору поставщика было внесено представление.

После этого кровати в больницу прибыли, а ответственный сотрудник компании был наказан в дисциплинарном порядке.