Жители 9 улиц Доброго во Владимире 3 ноября останутся без горячей воды и отопления

. Фото: Александр УТКИН

3 ноября большая часть жителей микрорайона Доброе во Владимире остались без воды и отопления до самого вечера. Причина - ремонтные работы на теплосетях.

Владимирский филиал «Т Плюс» сообщил, что компании необходимо провести ремонтные работы на магистральных тепловых сетях по улице Погодина. В связи с этим 3 ноября в период с 4 часов утра и до 20.00 будет прекращена поставка тепловой энергии жителям Фрунзенского района по следующим адресам:

Отключение потребителей на период ремонта

Б.Нижегородская, 95, 95а, 95-б, 97, 97а, 99, 99а, 101, 101а, 103, 103а, 105а, 105в, 105г, 105д, 107, 107а, 109а;

Погодина 2а, 2-б, 3, 11а;

Красносельская, 93;

Фурманова, 16г;

Жуковского, 18, 20, 20а, 22;

Комиссарова, 2, 2а, 4, 4-б, 6а, 8;

Соколова-Соколенка, 3, 3а, 3-б, 5, 5а, 5-б, 7, 7а, 7-б, 9, 9а, 11, 17, 17а, 17-б, 17д,19, 19а, 19-б, 19в, 19г, 21, 21а, 21-б, 23, 25, 27;

Безыменского, 1, 1а, 1г, 3, 5, 5а, 5-б, 7, 9, 9а, 9-б, 9в, 9д, 10, 10а, 10-б, 11а, 11-б, 12, 14, 14а, 14-б, 16, 16а, 16-б, 16в, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24, 26, 26а, 11, 13, 13а, 13-б, 15, 17а, 17-б, 17в, 19, 21, 21а, 21-б, 23;

Куйбышева, 36, 36а, 36-б, 40, 42, 42а, 46, 46а, 48, 48а, 52, 52а, 54, 56, 58;

Снижение параметров теплоносителя у потребителей

Безыменского, 2, 4, 4а, 6, 6а, 6-б, 8, 8а;

Комиссарова, 1, 1а, 1-б, 1г, 2, 3а, 3-б, 6, 7, 9, 10/13, 10а, 12а, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28;

Соколова-Соколенка, 4, 4а, 4-б, 6, 6а, 6г, 8, 10, 11-б, 16, 16а, 17ж, 18, 20, 22, 24, 24-б, 26, 26а, 28, 31;

Суздальский пр-т, 11а, 13, 13а, 23а, 25а.

По окончании работ на оборудовании тепловых сетей, восстановлением теплоснабжения у потребителей займутся управляющие компании. Так что полноценно горячая вода и отопление в дома владимирцев могут вернуться даже после 20.00.