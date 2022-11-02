Подрядчик заплатит штраф за хищение денег при строительстве ФАПов в Петушинском районе

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Суд установил, что Харатян, являясь заместителем гендиректором организации, осуществлявшей с 2 сентября по 30 декабря 2019 года строительство фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях Караваево и Анкудиново Петушинского района для Петушинской районной больницы, выполнил строительные работы не в полном объеме. При этом он затратил меньше материала, чем предусмотрено проектно-сметной документацией.

После этого Харатян внес заведомо ложные сведения в отчетную документацию о том, что работы выполнил и строительные материалы израсходовал полностью. За это он получил вознаграждение за строительство фельдшерско-акушерских пунктов в полном объеме, таким образом похитив 761 592 рубля.

В судебном заседании подсудимый с обвинением не согласился, не отрицая некачественное выполнение работ, указал, что умысла на хищение денег не имел.

Судом Харатян признан виновным по статье "мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в крупном размере". Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей. С учетом периода содержания осужденного под домашним арестом размер штрафа снижен до 250 тысяч рублей.

Харатян причиненный вред возместил добровольно в полном объеме.