Экс-начальник Александровской станции по борьбе с болезнями животных осужден за заниженные цены

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Александровском районе завершилось рассмотрение уголовного дела в в отношении бывшего начальника Александровской районной станции по борьбе с болезнями животных. Его признали виновным в превышении полномочий.

Как установлено Александровским городским судом, тот, будучи начальником станции, оказывал платные ветеринарные услуги по заниженным ценам, а не по прейскурантам цен. Эксперты оценили ущерб госконторе в сумму около 900 тысяч рублей. В итоге бывшего чиновника наказали штрафом в 30 000 рублей.

При назначении наказания суд учел то, что обвиняемый в первый раз совершил подобное преступление, вину признал и раскаялся в содеянном. Да и на прежнем месте работы его охарактеризовали исключительно положительно, рассказали, что он имеет многочисленные поощрения за многолетнюю работу в учреждениях ветеринарии, относится к категории граждан «ветеран труда», является пенсионером, и имеет хронические заболевания.

Приговор в законную силу не вступил.