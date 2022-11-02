Во Владимирской области проверили, как содержатся контейнерные площадки

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31 октября на оперативном совещании в администрации Владимирской области, которое провёл Губернатор Александр Авдеев, обсуждались вопросы обращения с твёрдыми коммунальными отходами и содержания контейнерных площадок на территории муниципалитетов.

Директор департамента природопользования и охраны окружающей среды Татьяна Клименко сообщила, что вопрос содержания контейнерных площадок, а также соблюдения графиков вывоза мусора стоит остро, так как сейчас на прилегающих к контейнерным площадкам территориях появились горы веток и остатков так называемого «дачного мусора», в том числе строительный мусор.

«В ряде муниципалитетов – в Петушках, Струнино, Покрове и Лакинске, в некоторых местах не вывозится мусор, не относящийся к ТКО. Также зафиксирован несвоевременный вывоз мусора в Петушках, Киржаче, Лакинске и посёлке Вольгинский. По результатам проверок, а также отработки жалоб от населения, возбуждено 11 административных дел, на управляющие компании наложены штрафы», – отметила Клименко.

В текущем году органы местного самоуправления должны обустроить 980 контейнерных площадок, на текущий момент готово 68 процентов из них.