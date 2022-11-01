Проект расширения дороги от Владимира до Суздаля находится на экспертизе

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Губернатор Александр Авдеев и начальник подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород Сергей Карпов вместе с членами рабочей группы обсудили перспективы развития автодороги Р-132 «Золотое кольцо» на участке от Владимира до Суздаля.

«Разработка проекта капитального ремонта участка Р-132 «Золотое кольцо» от Владимира до Суздаля с расширением до четырёх полос движения находится на завершающей стадии. В рамках капремонта будут созданы разворотные петли, установлено освещение. Необходимо проработать ещё ряд нюансов, в том числе по обустройству отдельных примыканий, переносу коммуникаций, выполнению работ в населённых пунктах, чтобы минимизировать неудобства для жителей из-за ремонта», – сообщил Александр Авдеев.

«Трасса является важной составляющей одноимённого туристического маршрута: в пиковые периоды по ней проезжает более 10 тысяч автомобилей в сутки. Сейчас проектная документация находится на рассмотрении в ФАУ «Главгосэкспертиза». После получения положительного заключения будут проведены конкурентные процедуры по выбору исполнителя работ. Основной объём планируется выполнить в 2023-2024 годах.

Кроме расширения проезжей части предусматривается установка электроосвещения и разделительного барьерного ограждения, обустройство одноуровневых развязок с отогнанными левыми поворотами. Примыкания от местных дорог, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы должны быть приведены в соответствие с действующим нормативными требованиями.