В Суздальском районе заместитель директора присвоила себе выплату учителя

. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Суздальская межрайонная прокуратура установила, что являясь секретарем учебной части и по совместительству заместителем директора по внеклассной работе одного из общеобразовательных учреждений Суздальского района, женщина неправомерно возлагала на одного из педагогов обязанности временно отсутствующих иных сотрудников, за что последний получил из бюджета района дополнительные выплаты в размере более 66 тысяч рублей.

Будучи введенным в заблуждение, мужчина перечислял полученные деньги на банковские карты злоумышленницы.

Материалы проверки направлены прокурором в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".

Расследование уголовного дела взято межрайонной прокуратурой на контроль.