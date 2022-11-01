В Муроме мужчина накопил долго по алиментам в 205 тысяч рублей

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Исполнительное производство в отношении 46-летнего мужчины было возбуждено в отделении судебных приставов Муромского района.

После развода супругов мальчик воспитывался мамой, а мужчина был обязан выплачивать 1\4 часть доходов на содержание ребенка. Первое время отец исправно платил алименты, но вскоре перестал это делать. В результате образовалась задолженность - более 205 тысяч рублей, а сын к этому моменту уже достиг совершеннолетия. К слову, просрочка по алиментным обязательствам может удерживаться и после совершеннолетия детей.

У должника в собственности был легковой автомобиль китайского производства. Судебным приставом было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении седана и об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке.

Данные меры побудили мужчину приступить к оплате задолженности — на сегодняшний день все 205 тысяч рублей перечислены в пользу сына. Также ему пришлось заплатить исполнительский сбор в размере 7 процентов от общей суммы задолженности за неисполнение требований исполнительного документа в уставленный законом срок.