В Камешково главу филиала «Владлесхоза» оштрафовали на 30 тысяч рублей

Фото: прокуратура Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Камешковского района провело проверку соблюдения трудового законодательства в филиале регинального ГАУ «Владлесхоз».

В ходе проверки установлено, что с февраля 2021 по май 2022 года с местным жителем ежемесячно заключался договор на оказание услуг сторожа в цехе деревообработки и окружающей среды пожарно-химической станции второго типа города Камешково.

Полтора года камешковец работал и получал зарплату, но больничные и отпуск ему не оплачивались, так как по сути трудовой договор с ним не заключался.

По данному факту на руководителя филиала было возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого он был оштрафован на 30 тысяч рублей. Также Камешковский районный суд удовлетворил требования прокурора и признал отработанное время трудовыми отношениями, взыскав в пользу сторожа компенсацию за неиспользованный отпуск и компенсацию морального вреда.