Во Владимире пенсионер-должник едва не остался без средств к существованию

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство областного центра провело проверку по обращению местного жителя, который рассказал, что с его банковского счета, на который каждый месяц поступает пенсия, судебные приставы систематически удерживают деньги. Таким образом, мужчине стало сложно покупать еду, лекарства и платить за квартиру.

В ходе проверки прокуратура установила, что пожилой мужчина действительно задолжал за налоги и страховые взносы 137 тысяч рублей, в связи с чем судебные приставы Ленинского района Владимира возбудили два исполнительных производства, а на счета пенсионера обратили взыскание. Не исключением стал и тот счет, на который ему ежемесячно переводят 11 тысяч рублей пенсии.

В целях сохранения за должником прожиточного минимума прокурор направил руководству ОСП Ленинского района Владимира соответствующую информацию, которую приставы приняли к сведению.

Теперь с пенсионного счета взыскания отменены.