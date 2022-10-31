Во Владимирской области 31 октября коронавирус подтвержден у 51 человека

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 31 октября лабораторно подтвержден 51 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

17 случаев во Владимире, 8 - в Гусь-Хрустальном, 7 - в Ковровском, 5 - в Муромском, 3 - в Александровском, 2 - в Вязниковском, по 1 заболевшему в Петушинском, Судогодском, Собинском, Киржачском, Камешковском, Гороховецком, Суздальском, Селивановском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 176757 случаев заболевания (49102 сл. в г. Владимире, 19121 сл. в Муромском, 20858 сл. в Ковровском, 6298 сл. в Петушинском, 8564 сл. в Кольчугинском, 10870 сл. в Александровском, 7185 сл. в Юрьев-Польском, 15620 сл. в Гусь-Хрустальном, 1720 сл. в Судогодском, 3545 сл. в Собинском, 1915 сл. в г. Радужный, 5761 сл. в Киржачском, 4011 сл. в Камешковском, 3255 сл. в Гороховецком, 4528 сл. в Меленковском, 5979 сл. в Вязниковском, 6142 сл. в Суздальском, 2283 сл. в Селивановском).