Во Владимирской области 700 жителей ДНР и ЛНР подали заявления на получение гражданства РФ

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Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области приняли почти 700 заявлений на оформление паспорта гражданина Российской Федерации от жителей ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской области. Полицейские уже вручили 187 паспортов и еще более 180 – подготовили для выдачи гражданам.

Эти цифры озвучили в областной полиции в ходе торжественной церемонии вручения паспортов сотрудниками миграционной службы регионального УМВД шестерым жителям Донецкой народной Республики. Во время принятия гражданства они произнесли слова присяги, подтвердив намерение соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, уважать ее культуру, историю и традицию.