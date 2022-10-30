Инфекционный госпиталь во Владимирской области могут достроить до конца 2022 года

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Строительство инфекционного госпиталя – на финишной прямой. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале глава 33 региона Александр Авдеев.

"Вчера провёл выездное совещание по строительству инфекционного госпиталя совместно с подрядчиком и субподрядчиками. Оценили темпы работ, обсудили проблемные вопросы, сформулировали задачи. График работ напряжённый, мы на финишной прямой, поэтому продолжу еженедельно проверять готовность. Ставлю задачу достроить госпиталь до конца года", - написал Александр Авдеев.

В данный момент вокруг здания начато благоустройство, уже сделана часть дорог. Его должны завершить до конца ноября, пока позволяет погода. Вентилируемый фасад также должны сдать в ноябре - до 20-го числа. Основные внутренние работы по чистовой отделке Авдеев поручил закончить не позднее начала декабря. Монтаж слаботочных систем: пожарной сигнализации, серверной, управления компьютерными системами и вентиляцией – будет проходить в ноябре-декабре.

"Мы выявили проблему с закупкой медоборудования, часть позиций подорожала примерно вдвое. Обсудили, как будем действовать. Поставка и монтаж пройдут в декабре", - добавил глава региона.