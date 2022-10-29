В Коврове группа врачей осмотрела более 70 мобилизованных военнослужащих

Фото: администрация Владимирской области

Как сообщает администрация Владимирской области, 28 октября по поручению главы региона в Ковров на территорию учебного центра, где проходят подготовку мобилизованные военнослужащие, выехала экспертная группа докторов, в состав которой вошли ведущие пульмонологи региона, работающие в Областной клинической больнице и Областном фтизиопульмонологическом диспансере. С собой врачи привезли специализированное оборудование, а возглавили комиссию врио заместителя губернатора Константин Баранов и глава областного департамента здравоохранения Артем Осипов.

Поводом к выезду стало обращение самих мобилизованных, пожаловавшихся на заболеваемость, в том числе сильный кашель.

Всего в первый день работы комиссии было обследовано 70 человек, у большинства обнаружились простудные заболевания в стадии ремиссии. Бойцам провели термометрию, взяли ПЦР-мазки на различные вирусы, а также провели экспресс-тесты на коронавирус.

В ходе флюорографического обследования в одном случае была выявлена пневмония, еще в одном — острый тонзиллит. Всем заболевшим было назначено необходимое лечение.

- Тяжёлых заболеваний, требующих оперативных вмешательств и случаев туберкулёза не выявлено. В основном имеют место сезонные заболевания. Привлечены также узкие специалисты – приём ведут хирург, травматолог. Есть в необходимом количестве койкоместа, чтобы пролечить заболевших. Инфекционной настороженности сейчас нет. Всего будут обследованы более 100 человек. Медики медсанчасти активно помогают. Будем осуществлять динамический контроль за ситуацией, - сообщил Константин Баранов.

Заведующий отделением пульмонологии ОКБ Михаил Смирнов добавил, что лихорадки ни у кого не обнаружено, а двух пациентов направили на дообследование в ЦРБ Коврова. В целом, по словам докторов, ситуация благополучная.