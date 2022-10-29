Во Владимирской области за сутки подтверждено новых 57 случаев коронавируса

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за минувшие сутки в регионе было подтверждено 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 18 приходятся на Владимир, в то время как на втором месте в сводке оказался Гусь-Хрустальный район с 10 новыми заразившимися, а третье место разделили Муромский и Ковровский районы, где заболело еще по шесть человек в каждом.

В Петушинском, Кольчугинском, Александровском, Вязниковском и Суздальском районах подтверждено по два новых случая заражения, в Судогодском, Собинском, Киржачском, Камешковском, Гороховецком, Селивановском районах и в Радужном по одному случаю.

В Юрьев-Польском и Меленковском районах новых заражений не зарегистрировано. Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально подтвержден 176651 случай заражения коронавирусом.