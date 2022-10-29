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НовостиЗдоровье29 октября 2022 7:06

Во Владимирской области за сутки подтверждено новых 57 случаев коронавируса

Такие сведения получены в ходе лабораторных исследований на утро 29 октября
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за минувшие сутки в регионе было подтверждено 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 18 приходятся на Владимир, в то время как на втором месте в сводке оказался Гусь-Хрустальный район с 10 новыми заразившимися, а третье место разделили Муромский и Ковровский районы, где заболело еще по шесть человек в каждом.

В Петушинском, Кольчугинском, Александровском, Вязниковском и Суздальском районах подтверждено по два новых случая заражения, в Судогодском, Собинском, Киржачском, Камешковском, Гороховецком, Селивановском районах и в Радужном по одному случаю.

В Юрьев-Польском и Меленковском районах новых заражений не зарегистрировано. Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области официально подтвержден 176651 случай заражения коронавирусом.