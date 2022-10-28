Во Владимире два человека пострадали в ДТП с автобусом и троллейбусом

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Отдел ГИБДД УМВД России по городу Владимиру, в 13.30 водитель троллейбуса №1 при движении по проспекту Ленина в сторону Золотых Ворот, перестраиваясь на соседнюю полосу, не уступил дорогу попутному автобусу «Мерседес», ехавшему по маршруту №17.

В результате удара избежать не удалось. В троллейбусе никто не пострадал, в то время как в салоне автобуса травмы получили две пассажирки — девушки 1990 и 1995 годов рождения. Прибывшие на место ДТП сотрудники «скорой помощи» диагностировали у них закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга, однако после оказания медпомощи обеих пострадавших отпустили лечиться домой.

Также ранее сообщалось о пострадавшем ребенке, однако в ГИБДД уточнили, что малыш только испугался и заплакал — никаких травм у него не обнаружили.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.