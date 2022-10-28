В Ковров отправили бригаду врачей для помощи заболевшим мобилизованным

. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

27 октября в сети появился ролик, в котором рассказывают о неприятной ситуации с мобилизованными в Коврове.Якобы в Пакино на одном этаже живут сразу 125 человек. По сообщениям самих мобилизованных, каждый второй страдает кашлем (некоторые кашляют с кровью). Мобильного пункта флюорографии нет, а автобус для выезда в городскую поликлинику просто не выдают. У многих наблюдаются симптомы ОРВИ, бронхита и пневмонии.

Чтобы разобраться с ситуацией, на место выехал начальник управления по работе с обращениями граждан Сергей Наумов. Одновременно в учебный центр прибыл главврач Ковровской ЦРБ.

- Вместе со служащими медсанбата он провел первичный осмотр, тяжёлых больных не выявилось. 28 октября врио замгубернатора Константин Баранов, директор департамента здравоохранения Артём Осипов, бригада врачей вместе с оборудованием отправятся в Ковров для дальнейшего медосмотра военнослужащих, - сообщили в областной администрации.