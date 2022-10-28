Спикер ЗС Владимирской области Владимир Киселев попросил сообщать властям о фейках по мобилизации

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На октябрьском заседании Заксобрания Владимирской области спикер ЗС Владимир Киселев обратился к депутатам с просьбой не реагировать на все фейки по частичной мобилизации, а иногда даже сообщать о них властям.

"У нас, к сожалению, появляются в социальных сетях иногда фейки про мобилизацию. Большая просьба, если такая фейковая информация появляется, то либо на неё не стоит реагировать вовсе, либо можно и нам сообщать, чтобы мы предпринимали какие-то меры по этим фейкам", обратился к депутатам Владимир Киселев.

В пример председатель ЗС привел случай, когда утверждалось, что на полигоне, где мобилизованные проходили подготовку, не проводится никаких мероприятий по их боевой подготовке.

"Я лично ездил, смотрел, знакомился с боевой подготовкой - интенсивнейшая боевая подготовка проводилась", заявил спикер ЗС.