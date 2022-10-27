Начальник владимирской полиции заявил о нехватке кадров среди работников ППС и участковых

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В ходе октябрьского заседания Законодательного Собрания Владимирской области перед депутатами выступил новый начальник регионального УМВД Валерий Медведев. Помимо стандартных слов о том, что он сделает все для выполнения поставленных задач, Валерий Медведев попросил депутатов помочь с вовлечением общественников в охрану общественного порядка.

Связано это с введением режима повышенной готовности в регионе. Судя по всему, общественников хотят привлечь к охране образовательных учреждений.

Также Медведев сообщил депутатам, что в областной полиции есть определенные кадровые проблемы.

- Особенно в ППС и службе участковых уполномоченных растёт недокомплект. В первую очередь, по причине несоразмерности зарплаты и нагрузок, - рассказал Валерий Медведев, после чего обратился к депутатам с просьбой изучить опыт других регионов, где оказывается социальная поддержка участковым и патрульным.