Во владимирском "Музее природы" можно будет написать географический диктант

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30 октября в 12 часов состоится географический диктант. Вновь одной из его площадок станет Музей природы Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

- Для диктанта у нас уже все готово – оборудование, зал на 25 человек. Сама жду с нетерпение – это всегда так увлекательно даже для нас – специалистов. В этот раз участников проекта ждет сюрприз - встреча с Владимиром Филатовым, доктором геолого-минералогических наук, профессором, заслуженным геологом России. Приглашаем детей и взрослых, - сказала Светлана Финогенова, методист по музейно-образовательной деятельности ВСМЗ, координатор географического диктанта.

Тем, кто планирует писать диктант в Музее природы, необходимо зарегистрироваться в качестве участника по электронной почте finogenova@vladmuseum.ru или по телефону +7 (4922) 53-25-89. Контактное лицо – Светлана Финогенова.