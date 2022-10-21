На улице Белоконской завершается строительство спортивного кластера

фото с сайта городской администрации

На улице Белоконской во Владимире завершается строительство нового уличного комплекса с детской и спортивной площадками, мини-футбольным полем, тренажерами для занятий физкультурой и силовыми упражнениями.

Территорию в большом жилом квартале на ул. Белоконской, в районе домов №№ 16 и 18, задумали обустроить в этом году. Идею поддержали и в областной администрации, предложив расширить проект. К примеру, детские велодорожки организовали не только вдоль улицы Белоконской, но и закольцевали по всему кварталу, с возможностью подъезда к школе № 25 и детским садам №№ 6 и 31.

По итогам торгов стоимость работ составила 15 миллионов рублей, 10 из которых направили из областного бюджета, 3 миллиона - из городского, еще 2 миллиона были также профинансированы из городского бюджета за счет средств, которые выделяются депутатам горсовета на исполнение наказав избирателей, в данном случае по квоте депутата Дмитрия Павлова.

На детской и спортивной площадках работы уже завершены. В частности, смонтированы элементы детского игрового комплекса, сетка «Пирамида», качели «Гнездо», качели-балансир и другие. В спортивной зоне установлено специальное оборудование и комплекс уличных тренажеров, включая жим от груди, верхнюю тягу, брусья и гребной тренажер. На мини-футбольном поле также завершается укладка травмобезопасного резинового покрытия. А в самое ближайшее время подрядчики из ООО «Автобан» закончат монтаж ограждения.

Строительство всесезонного спортивного кластера на ул. Белоконской планируется завершить к ноябрьским праздникам.