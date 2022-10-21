В Карабаново у члена преступной группы изъяли 480 килограммов наркотиков

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Александровский городской суд на днях вынес приговор жителю Карабаново, который являлся участником организованной преступной группы.

Судом установлено, что с апреля по май 2021 года мужчина, владеющий местом для изготовления наркотиков и необходимыми для этого веществами и оборудованием, незаконно изготовил особо крупные партии наркотических средств. Общая их масса. Изъятая при обыске, составила 480 килограммов.

Также суд установил, что в апреле того же года мужчина обнаружил в неустановленном гараже пистолет калибра 9 миллиметров, который хранил у себя.

С учетом всех обстоятельств, включая активную помощь следствию, суд приговорил жителя Карабаново к 11 годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.