В Меленках чиновник обманул местного жителя на 5 тысяч рублей

. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях прокуратура Меленковского района утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело по факту мошенничества. Уголовное дело было возбуждено на сотрудника райадаминистрации, который в мае 2020 года исполнял обязанности заведующего отделом архитектуры и градостроительства.

По версии следствия, в один из тех дней к чиновнику обратился местный житель, попросивший перевести жилое, по его мнению, помещение площадью 37 квадратных метров в доме по улице Южная в нежилое, и признать его таковым.

Однако это помещение ранее уже было признано нежилым, а в самом здании располагалось кафе. Чиновник знал об этом, но умолчал, а с человека попросил за «услуги» пять тысяч рублей, которые в итоге и получил.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Меленковский городской суд.