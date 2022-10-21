Александр Авдеев поручил повысить бдительность при охране школ и садиков

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Первое заседание оперштаба по введению уровня повышенной готовности во Владимире состоялось. В него вошли руководители государственных органов и структур, которые обеспечивают безопасность, порядок, социальную и экономическую стабильность в регионе.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев на заседании поручил повысить бдительность при охране образовательных учреждений.

"Она не лишняя ни при каких условиях. В этом году мы выделили из областного бюджета на их подготовку к учебному году, в том числе на пожарную и антитеррористическою безопасность, около 600 млн рублей. Это почти вдвое больше, чем в прошлые годы. Соответственно и уровень защищённости детей стал лучше", написал Авдеев в телеграм-канале.

Также губернатор отметил, что режим повышенной готовности во Владимирской области уже вводился ранее. До этого он был введён в марте 2020 года в связи с распространением COVID 19 и, кстати, действовал до сих пор.