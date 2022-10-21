Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 октября 2022 6:45

Владимирскому педагогу присвоено звание «Заслуженный учитель»

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Фото с сайта городской администрации

Фото с сайта городской администрации

Указом Президента РФ учителю математики владимирской средней школы № 36 Ирине Михайловне Исаевой присвоено звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».

Ирина Исаева - учитель высшей квалификационной категории, в совершенстве владеющий современными педагогическими технологиями обучения. Ученики Заслуженного учителя - призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, победители и призеры научно-исследовательских областных математических чтений, Всероссийской дистанционной олимпиады школьников по математике, международного интернет конкурса за исследовательскую работу «Методическое пособие по математике».

Ирина Михайловна принимает активное участие в методической работе города, является членом областного сетевого сообщества учителей математики. Ею был разработан региональный дистанционный образовательный курс по математике, а также программа факультативного курса «Решение задач с параметрами».