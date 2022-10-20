Исполняющему обязанности главы города Владимира собираются поднять зарплату на 80 процентов

Фото с сайта администрации города Владимира.

Интересный документ появился на сайте администрации города Владимира. В проекте изменений в "Положение о размерах и условиях оплаты труда (денежном содержании) муниципальных служащих в муниципальном образовании город Владимир" прописывается повышение окладной части главе города Владимира. Вернее временно исполняющему обязанности главы города.

В документе, который рассматривался комитетом по вопросам местного самоуправления, законности, безопасности и правопорядку владимирского Горсовета, написано, что эти предложения поступили от временно исполняющего полномочия главы города (на этом посту сейчас находится Александр Максимов). В них предлагается повысить зарплату Максимову на 80 процентов от нынешнего оклада.

Теперь Горсовет должен узаконить документ, что наверняка произойдет на ближайшем заседании Горсовета, который запланирован на следующую неделю.