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Общество20 октября 2022 7:56

Во Владимире 700 метров Рпенского проезда заасфальтируют до конца года

В столице региона продолжаются работы по возведению новой городской магистрали
Алексей КОТМЫШЕВ
Строительство Рпенского проезда

Строительство Рпенского проезда

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области, в общей сложности протяженность Рпенского проезда составит 2,1 километра, из которых уже сейчас на 400 метрах уложен асфальт. Еще 300 метров полотна планируется выполнить до конца текущего года.

На Рпенском мосту длинною в 187 метров в декабре состоится монтаж 85 металлических конструкций пролетного строения, чтобы затем установить монолитную железобетонную плиту. Она послужит основой для асфальтового полотна моста, объем плиты составит 1200 кубометров. После ее монтажа мост будет готов на 70 процентов.