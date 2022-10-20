Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 октября 2022 6:21

Во Владимирской области общественники нашли больше 50 заброшенных зданий

Прокуратура обязала чиновников следить за своей собственностью
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото ОНФ по Владимирской области

фото ОНФ по Владимирской области

Народный фронт получил ответы от прокуратуры по итогам мониторинга заброшенных строений во Владимирском регионе. Общественники обнаружили более 50 таких объектов, которые находятся в аварийном состоянии и доступ в них ничем не ограничен.

Прокуратура выявила, что в городе Юрьев-Польский собственниками жилых помещений в доме № 14 по ул. Шибанкова являются физические лица. Однако земельный участок относится к администрации. Следующий адрес – МКД по ул. Пушкина, д.1 состоит из 6 квартир, три из которых признаны непригодными для проживания. И данные квартиры снова являются собственностью муниципалитета. Доступ во все указанные строения не ограничен, имеется возможность попасть через проемы внутрь строений.

В итоге глава администрации получил представление об устранении нарушений законодательства о собственности. Но не он один. Внесено представление и заместителю главы администрации города Коврова по жилищно-коммунальному хозяйству. Здесь речь о доме, расположенном по адресу: ул. Правды, д.16-18. Он признан аварийным и подлежащим сносу, расселен полностью. Но вопрос несанкционированного доступа в данное здание не решен.

- Народный фронт будет добиваться ограничения доступа в опасные здания, потому что такие места являются притягательными для подростков и представляют угрозу их жизни и здоровью. Главное здесь – предотвращение возможных трагедий, - сказала член регионального штаба Народного фронта во Владимирской области Наталья Баранкова.