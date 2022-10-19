В Гороховецком района заасфальтировали 20 километров дороги "Муром - М-7"

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Департамент транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области сообщает, что в 2022 году на дороге регионального значения "Муром – М-7 «Волга»" в Гороховецком районе планируется отремонтировать 20 км дорожного покрытия: 11,2 км – в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и 8,8 км – по федеральной программе «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения».

На сегодняшний день на всех участках ремонта уложены выравнивающий и верхний слои покрытия. Подрядные организации приступили к укреплению обочин с использованием гранулята. До конца октября планируется нанесение разметки.

Автодорога Муром – М-7 «Волга» протяжённостью 75,6 км проходит по Муромскому и Гороховецкому районам. Всего во Владимирской области в опорную сеть Российской Федерации входит 14 автодорог общей протяжённостью свыше 610 км.