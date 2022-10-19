В Кольчугинском районе ликвидировали подпольную нарколабораторию

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Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев рассказал о ликвидации нарколаборатории во Владимирской области. Ее обнаружили в Кольчугинском районе.

«Совместно с УФСБ России по Владимирской области в одном из домовладений выявлена подпольная лаборатория, организованная местным жителем и приезжим из Московской области. Обнаружено и изъято почти 44 килограмма наркотических веществ, около трех тысяч литров химических реактивов, лабораторное оборудование для изготовления зелья», - сообщает МВД Медиа.

В частном доме стражи порядка обнаружили реакторы и фильтрационную систему, а также ёмкости различного объема, наполненные химическими реактивами. В ходе обыска также изъято большое количество готового наркотического средства – N-метилэфедрона.

Оба подозреваемых задержаны. Выяснилось, что они целенаправленно приобрели дом для того, чтобы оборудовать в нем нарколабораторию.

Спустя некоторое время были установлены еще двое соучастников – граждане Республики Молдова, выполнявших роли перевозчиков запрещенных веществ. Они задержаны полицейскими.

Кроме того, на посту ДПС в Ковровском районе сотрудники полиции остановили грузовой автомобиль, в котором находилось 67 бочек с прекурсорами общей массой свыше 10,5 тонны. За их сохранностью следил еще один участник криминальной схемы.

Возбуждено уголовное дело. Все пятеро фигурантов заключены под стражу.